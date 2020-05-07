Чекаю вже два роки – ставили кого завгодно, але тільки не мене: крик душі футболіста "Динамо"

Футболіст "Динамо" Георгій Цітаішвілі прокоментував стан справ у київському клубі. Георгій, який влітку 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-21, нарікає на відсутність ігрової практики. У цього сезоні футболіст відіграв всього 62 хвилини за "Динамо".

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" півзахисник висловив переконання, що заслужив шансу грати в "Динамо". Георгій вважає, що принаймні через гол у фіналі чемпіонату світу мав отримати шанс.

Читайте також Суркіс хоче повернути у "Динамо" останнього успішного тренера – джерело

"Ні до, ні після чемпіонату світу багато не зіграв. Але навіть коли граєш, буваєш незадоволеним. Якщо ти всім задоволений – далеко не заїдеш. На тому чемпіонаті світу, який був, як мінімум, через гол у фіналі багато європейських команд могли стежити за мною.

Через цей гол, як мінімум, я заслуговував шанс у "Динамо", нормальний шанс, а не 8 хвилин з "Колосом". Мені кажуть, що я заміна Циганкову. Так і є. Мене готують, завжди так було, мені це говорили з 16 років", – зазначив Георгій.

Відео голу Цітаішвілі у фіналі чемпіонату світу

Георгій стверджує, що покине "Динамо", якщо отримає шанс та не доведе, що гідний грати в основному складі.

"Коли готували Ярмоленко, він зіграв матчів 20-22 перед тим, як стати основним. А я скільки зіграв? Причому не по матчах, а за часом на полі треба рахувати. У мене за два роки 200 хвилин в першій команді.

Коли тобі дають 20 матчів, ти себе не показав – тоді питань взагалі немає. Якщо побачу, що не йде, у мене не виходить – я сам піду. Але мені цього не давали, щоб я сам пішов. Я постійно в надії, що мені дадуть шанс, чекаю цього", – заявив Цітаішвілі.

До речі Циганков потрібен італійському клубу

Також футболіст зізнався, що ображається, коли не виходить на футбольне поле та навіть просить піти в іншу команду в оренду.

Відразу дзвоню кому завгодно, кажу, що йду в оренду, шукайте клуб, прямо зараз йду. Прокидаюся, треба йти на тренування. Тільки надягаю футболку і бутси – відразу знову виникає бажання довести,

– сказав Цітаішвілі.

Георгій каже, що хоче довести всім, що гідний виходити в основному складі "Динамо".

Довести людям, які не дають мені грати, не тільки тренерам, уболівальникам, які дивляться, багато ж кажуть, що він не повинен грати. Експерти кажуть, що він ще не готовий. Я хочу цим показати, що я готовий, просто дайте мені шанс,

– заявив футболіст.

Цітаішвілі говорить, що ні на кого не ображається, однак через брак ігрової практики втрачає форму.

"Про мене говорили вже у 19 років. Чекаю вже два роки. Але я не скаржуся, це футбол і життя. Ніхто не починав відразу грати. Багато хто говорить, що я гідний шансу, багато хто говорить, що я вже готовий грати.

У Циганкова була травма, я не потрапив у заявку 18 осіб. Ставили Караваєва, Буяльського, кого завгодно, але тільки не мене. Ставили людей на нерідну позицію. Сидів на заміні, випустили Піваріча, коли я один півзахисник на заміні. У наступному матчі – Андрієвського. Виникає питання. Я ж крайній півзахисник, але я не можу його поставити, не розумію", – резюмував Цітаішвілі.

У нинішньому сезоні Георгій виходив на поле у футболці "Динамо" 5 разів і сумарно відіграв 62 хвилини. У його активі результативна передача у Лізі Європи.

Контракт Цітаішвілі з "Динамо" чинний до 31 грудня 2023 року.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.