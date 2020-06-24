У четвер, 25 червня, "Челсі" прийматиме "Манчестер Сіті" у 31 турі англійської Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться у четвер, 25 червня. Початок гри о 22:15, повідомляє 24 канал.

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Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

"Челсі" займає четверте місце в турнірній таблиці з відставанням в 12 очок від суперника. "Манчестер Сіті" перебуває на другій позиції з відставанням у 20 балів від лідера "Ліверпуля".