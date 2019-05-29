"Челсі" – "Арсенал": фанати команд побили росіянина, поліція зупиняє вболівальників Мхітаряна

У Баку у середу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги Європи між двома лондонськими командами – "Челсі" та "Арсенал". Та матч запам'ятається не лише футбольним дійством, але й політичним підтекстом.

За "Арсенал" виступає вірменський півзахисник Генрік Мхітарян. А між Вірменією та Азербайджаном триває військовий конфлікт в Нагорному Карабасі, а між країнами немає дипломатичних відносин. Тож футболіст не поїхав в Баку з питань безпеки. При цьому що Мхітарян вже не вперше пропускає матчі своєї команди в Азербайджані. У 2015 році, коли він виступав за дортмундську "Боруссію", він не зіграв матч Ліги Європи проти "Габали". А вже у 2018 році він пропустив матч "Арсеналу" проти "Карабаху" на виїзді.

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Це не дуже сподобалося владі Азербайджану. Міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов заявив, що його країні залишалося лише "відправити за Мхітаряном приватний літак у супроводі двох винищувачів F-16 Fighting Falcons".

Мхітарян не поїхав, але поїхали його фанати. Вони викликають пильну увагу поліцейських у Баку. Двох таких зупинили під час прогулянки. Після короткої бесіди, уболівальники пішли далі.

Але ці фанати ще легко відбулися. Бо вже є постраждалі. Двоє вболівальників отримали поранення в сутичках між прихильниками Челсі і Арсенала в Баку, передає Haqqin.az. Зазначається, що один з фанів потрапив у госпіталь з розбитою головою, а іншому розбили обличчя, однак йому надали допомогу на місці подій.

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Російські ЗМІ повідомляють, що під час сутичок між фанатами в Баку постраждав 41-річний громадянин Росії Заур Мамедов. Але деталей про те, де і коли його побили – немає.

Фінал Ліги Європи між "Арсеналом" і "Челсі" відбудеться в Баку, 29 травня, а старт зустрічі відбудеться о 22:00 за київським часом.