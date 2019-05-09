"Челсі" – "Айнтрахт": Азар та Ребіч зіграють зі стартових хвилин
Лондонський "Челсі" та франкфуртський "Айнтрахт" назвали стартові склади на другий півфінальний матч Ліги Європи.
"Челсі" зіграє у традиційній для себе синій формі. У порівнянні з першим матчем Мауріціо Саррі вирішив випустити зі стартових хвилин Едена Азара та Матео Ковачіча.
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В "Айнтрахта" повернувся Анте Ребіч, який першу гру пропускав через дискваліфікацію.
Перша гра між командами завершилася результативною нічию 1:1. Повторний поєдинок відбудеться на стадіоні "Челсі" в Лондоні. Початок гри, о 22:00.
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