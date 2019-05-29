Арсенал – Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Англійські "Арсенал" та "Челсі" зіграють у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться у середу, 29 травня. Його можна буде переглянути й в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Челсі" – "Арсенал" у середу, 29 травня, на українському телебаченні покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Фінальному поєдинку Ліги Європи передуватиме програма "Шлях", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:15.

Дивитися онлайн матч "Челсі" – "Арсенал" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Огляд матчу та відео голів "Челсі" – "Арсенал" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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