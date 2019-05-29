Арсенал – Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

219 Читать новость на русском
Челсі – Арсенал - де дивитися онлайн 29.05.2019 - фінал Ліги Європи
Арсенал – Челсі дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Англійські "Арсенал" та "Челсі" зіграють у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться у середу, 29 травня. Його можна буде переглянути й в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Челсі" – "Арсенал" у середу, 29 травня, на українському телебаченні покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Челсі – Арсенал: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Фінальному поєдинку Ліги Європи передуватиме програма "Шлях", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:15.

Дивитися онлайн матч "Челсі" – "Арсенал" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Огляд матчу та відео голів "Челсі" – "Арсенал" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 28 травня: Саакашвілі повертається, справа водія Blablacar отримала новий виток
сьогодні
2979
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі – Арсенал Ліга Європи Челсі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
28 травня 18:20 Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
743
Челсі – Арсенал: все, що варто знати про фінал Ліги Європи
28 травня 16:30 Челсі – Арсенал: все, що варто знати про фінал Ліги Європи
177
В Одесі викрали копію кубка Ліги чемпіонів: відео інциденту
28 травня 13:12 В Одесі викрали копію кубка Ліги чемпіонів: відео інциденту
329
Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної: відео
28 травня 08:12 Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної: відео
4440
Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
27 травня 22:25 Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
4226
Новини
Більше новин
Залиште відгук