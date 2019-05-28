Челсі – Арсенал: статистика зустрічей команд

Лондонські "Челсі" та "Арсенал" неодноразово зустрічалися між собою. У тому числі й цього сезону. Тепер же вони розіграють другий за важливістю клубний трофей футбольної Європи – Лігу Європи. Матч відбудеться у середу, 29 травня, на стадіоні в Баку.

Як "Челсі" та "Арсенал" грали один проти одного

Обидва лондонські клуби багато разів зустрічалися між собою – 197 матч один проти одного. У них 76 перемог здобув "Арсенал", "Челсі" поки має у своєму активі 63 перемоги.

В єврокубках же їхні шляхи перетнулися лише раз. "Челсі" здобув перемогу над "Арсеналом" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2003/04. Після нічиєї 1:1 на "Стемфорд Брідж", сині перемогли 2:1 на "Хайбері" завдяки вирішальному голу лівого захисника Вейна Бріджа.

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Щодо цього сезону, то команди обмінялися домашніми перемогами. 18 серпня 2018 року "Челсі" переміг 3:2 (голи забивали Педро, Мората та Алонсо за "Челсі" та Мхітарян та Івобі за "Арсенал"). 19 січня 2019 року "Арсенал" взяв гору завдяки голам Ляказетта та Косельни.

Як "Челсі" та "Арсенал" грають проти англійських клубів на євроарені

"Челсі" програв "Манчестер Юнайтед" в серії пенальті в попередньому англійському дербі у фіналі єврокубка. Було це в Лізі чемпіонів 2007/08 в Москві. Основний час закінчився внічию 1:1. Але в цілому статистика синіх проти співвітчизників на міжнародному рівні вражає – тільки чотири поразки в 17 зустрічах. Правда, в останньому такому протистоянні – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2010/11 – вони двічі поступилися "Манчестер Юнайтед" (0:1 вдома та 1:2 в гостях).

"Арсенал" ще жодного разу не вигравав в єврокубках в іншого англійського клубу – дві нічиї та чотири поразки. При цьому програли "каноніри" три останні зустрічі – в гостях у "Ліверпуля" в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2007/08 (2:4) та в обох півфінальних поєдинках наступного сезону проти "Манчестер Юнайтед" (0:1 вдома, 1:3 на виїзді).

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Який ще існує зв'язок між клубами

Воротар "Арсеналу" Петр Чех, який завершить кар'єру після фіналу, перейшов в клуб з "Челсі" у 2015 році. У складі "синіх" він виступав 11 років, завоювавши 13 великих трофеїв за цей час. Чех допоміг "Челсі" виграти Лігу Європи у 2013 році разом з Сесаром Аспілікуетою, Гері Кехіллом, Давідом Луїсом та Еденом Азаром, який пропустив фінал проти "Бенфіки" через травму.

Олів'є Жиру перейшов в "Челсі" з "Арсеналу" в січні 2018 року, провівши в рядах "канонірів" п'ять з половиною років, забивши 105 голів у 253 матчах у всіх турнірах і тричі перемігши в Кубку Англії.

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Бразильський вінгер "Челсі" Вілліан двічі забив на "Олімпійському" в Баку, коли там на груповому етапі минулої Ліги чемпіонів гостював "Челсі". Тоді англійська команда обіграла "Карабах" з рахунком 4:0. Рахунок ударом з пенальті відкрив Азар.

Півзахисник "Арсеналу" Месут Езіл в складі "Вердера" поступився в стамбульському фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА (2009) "Шахтарю", за який виступав Вілліан.