Челсі – Арсенал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Челсі" у лондонському дербі зіграє проти "Арсеналу". Поєдинок у рамках 24 туру чемпіонату Англії відбудеться у вівторок, 21 січня. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Поєдинок "Челсі" – "Арсенал" відбудеться у вівторок, 21 січня. Початок гри о 22:15.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Наразі команди в турнірній таблиці розділяє аж 19 очок. "Челсі" набрав 39 балів та посідає четверту сходинку.

Натомість "каноніри", які змінили головного тренера, набрали 29 балів і посідають тільки 10-у позицію.

Огляд матчу "Челсі" – "Арсенал" читайте на сайті Спорт24.