Челсі – Арсенал: все, що варто знати про фінал Ліги Європи

Англійські "Челсі" та "Арсенал" зіграють у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться 29 травня в Баку. Про все найцікавіше та найважливіше про цей матч – у матеріалі.

Хто зіграє в фіналі?

За трофей Ліги Європи змагатимуться "Челсі" та "Арсенал". У єврокубках ці англійські клуби зустрічалися лише один раз. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2003/04 "Челсі" взяв верх із загальним рахунком 3:2.

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Це третій фінал Ліги Європи, в якому зіграють клуби з однієї національної асоціації. У першому з них – португальському – "Порту" мінімально переміг "Брагу" в Дубліні у 2011 році. Через рік в Бухаресті "Атлетіко" виявився сильнішим за "Атлетик" в іспанському дербі – 3:0.

Коли фінал?

29 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом (23:00 за київським).

Вперше фінал Ліги Європи УЄФА пройде всього за чотири дні до фіналу Ліги чемпіонів. Це гарантує, що вирішальний поєдинок відбудеться по завершенні сезонів в національних асоціаціях.

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Хто номінальний господар фіналу?

На березневому жеребкуванні в адміністративних цілях був визначений номінальний господар фіналу. Ним мав стати переможець пари "Айнтрахт" – "Челсі". Путівку у фінал виборов "Челсі".

Де пройде фінал?

Вперше один з головних єврокубків буде розіграний в Азербайджані. Фінал прийме бакинський стадіон "Олімпійський". На цій же арені, відкритій у 2015 році, пройдуть три матчі фінальної стадії Євро-2020.

"Олімпійський" стадіон в Баку

Стадіон вміщує майже 70 тисяч глядачів. Немає ніяких сумнівів, що буде побитий рекорд відвідуваності фіналу, встановлений в 1999 році в Москві. Тоді за поєдинком "Парми" і "Лаціо" спостерігали 62 тисячі глядачів.

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Чи буде застосовуватися VAR?

Це буде перший в історії матч Ліги Європи з застосуванням системи VAR. Команди отримають додаткову заміну, якщо справа дійде до додаткового часу.

А судді хто?

Зустріч обслуговуватиме італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі.

Що отримає переможець?

Кубок Ліги Європи. Це срібна чаша вагою 15 кілограмів, яка має висоту 65, ширину 33 і глибину 23 сантиметри. Кубок не має ручок та є найважчим клубним трофеєм Європи.

Для футболістів і тренерського штабу команди-переможниці буде виділено 40 медалей.

Кубок Ліги Європи важить 15 кілограмів

Переможець також отримає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2019/20.

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Де дивитися фінал?

В Україні фінал Ліги Європи транслюватиме телеканал "Футбол 2". Сам матч розпочнеться о 22:00, а трансляція зі стадіону – о 21:45. Також матч буде доступний для перегляду на сайті Oll.tv.