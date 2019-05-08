Челсі – Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Челсі – Айнтрахт: де дивитися онлайн 9 травня 2019 - Ліга Європи
Челсі – Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / twitter.com/chelseafc

Лондонський "Челсі" та франкфуртський "Айнтрахт" у другому матчі півфіналу Ліги Європи визначать, хто зіграє у фінальній грі в Баку. Переглянути поєдинок в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Челсі" – "Айнтрахт" у четвер, 9 травня, на українському телебаченні покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

До слова: Челсі – Айнтрахт: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Поєдинку півфіналу Ліги Європи передуватиме програма "Шлях", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:15.

Дивитися онлайн матч "Челсі" – "Айнтрахт" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Перший поєдинок між командами у Німеччині завершився внічию.

Огляд матчу та відео голів "Челсі" – "Айнтрахт" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Ліга Європи
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