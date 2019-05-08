Челсі – Айнтрахт: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Перша півфінальна гра між "Челсі" та "Айнтрахтом" завершилася результативною нічиєю 1:1. Фаворитом протистояння є "Челсі" й лондонський клуб спробує перемогти німців вдома, щоб вийти у фінал. Букмекери оцінили шанси команд на звитягу.

Прогноз на матч "Челсі" – "Айнтрахт"

Лондонський "Челсі" не програє вдома вже вісім матчів поспіль. Натомість "Айнтрахт" не зумів виграти у трьох попередніх матчах в гостях (хоча перед тим виграв чотири матчі поспіль). Так ще й в останньому матчі чемпіонату Німеччини на виїзді проти "Баєра", команда пропустила шість голів до 36-ої хвилини.

Відтак ймовірність перемоги німецької команди є доволі незначною. "Челсі" є явним фаворитом, тим більше на своєму полі. Та "Айнтрахт" цього сезону неодноразово показував, що не боїться грізних суперників, і готовий обігрувати їх.

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Прогноз PariMatch

Букмекери з PariMatch оцінили шанс "Челсі" на домашню перемогу коефіцієнтом 1,38. На те, що Айнтрахт" таки зможе перемогти на виїзді – 8,40. Нічия у матчі – 5,20.

Щодо проходу у фінал Ліги Європи, то тут шанси команди 1,21 на "Челсі" проти 4,75 на "Айнтрахт".

Прогноз 10Bet

Найнижчий коефіцієнт на перемогу "Айнтрахта" виставили букмекери з 10Bet – 7,50. Щодо перемоги "Челсі", то їх шанси отримали коефіцієнт 1,34. Нічия у матчі оцінена в 4,80.

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Прохід у фінал німецької команди – 4,20. На те, що у фіналі Ліги чемпіонів зіграє "Челсі" – 1,17.

Прогноз bet365

Натомість експерти з bet365 виставили найвищий коефіцієнт на перемогу "Айнтрахта" – 9,50. При цьому перемога "Челсі" не надто відрізняється від решти – 1,36. Нічия – 5,25. При цьому "Челсі" має більше шансів перемогти в екстра-таймі – 21,00 проти 34,00 на "Айнтрахт". Але якщо матч дійде до серії пенальті, то там шанси в обох команд рівні – по 41,00.

Не надто вірять тут у прохід у фінал "Айнтрахта" – 5,00 на потрапляння туди німецької команди. Участь "Челсі" у фіналі – 1,16.

Матч "Челсі" – "Айнтрахт" відбудеться у четвер, 9 травня. Початок матчу о 22:00. У фіналі Ліги Європи одна з команд зіграє проти переможця пари "Валенсія" – "Арсенал". Відео голів та огляд обох матчів – на сайті Спорт24.

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