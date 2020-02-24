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Челсі – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Челсі – Баварія: прогноз букмекерів

У вівторок, 25 лютого, "Челсі" зійдеться з "Баварією" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Челсі – Баварія: прогноз

За попередніми розкладами у "Челсі" особливо немає шансів. У п'яти турах АПЛ лондонці зуміли перемогти тільки "Тоттенхем", який втратив лідерів. На груповому етапі Ліги чемпіонів у команди Лемпарда також вистачало проблем. Досить сказати, що плей-офф вдалося забезпечити лише в останньому матчі. Та й там аутсайдер "Лілль" був близький до того, щоб відправити англійців у Лігу Європи.

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У "Баварії" прямо протилежна історія. У групі мюнхенці винесли всіх із загальним рахунком 24:5. У Бундеслізі до вирішальних матчів також набрали відмінну форму, не програючи вже десять матчів. І забивають при цьому в промислових масштабах. 65 голів в 23 матчах. Майже по три м'ячі за гру.

Матч Ліги чемпіонів "Челсі" – "Баварія" відбудеться 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00.

Челсі – Баварія: що прогнозують букмекери

На перемогу "Челсі" в майбутній зустрічі букмекери дають коефіцієнт 4,2, на нічию – 4,06, а на перемогу "Баварії" – 1,84.

Що стосується голів у матчі, то букмекери прогнозують результативний матч. Коефіцієнт на ставку "Тотал матчу більше 2,5" – 1,6. Протилежна ставка "Тотал матчу менше 2,5" оцінюється в 2,44.

Найбільше шансів забити у матчі "Челсі" – "Баварія", на думку букмекерів, має Роберт Левандовскі. Його звитяга отримала коефіцієнт 1,55. У "Челсі" ж може забити Абрахам Теммі – 2,6.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Челсі Баварія
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