Челсі – Динамо: анонс на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

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Челсі - Динамо: анонс матчу Ліги Європи 2018/19
Челсі – Динамо анонс матчу

Київському "Динамо" випав доволі складний жереб на 1/8 фіналу Ліги Європи – лондонський "Челсі". Перша гра між командами відбудеться у четвер, 7 березня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Про все найцікавіше та найважливіше навколо цього матчу – у матеріалі Спорт24.

Челсі – Динамо. Головне

Що: перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи
Де: "Стемфорд Брідж", Лондон
Коли: четвер, 7 березня, 22:00
Трансляція: телеканал "Футбол 2", сайт відеосервісу Oll.tv, текстова трансляція – Спорт24

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Історія протистоянь

"Челсі" і "Динамо" вже перетиналися раніше. На груповому етапі Ліги чемпіонів 15/16 зустріч в Лондоні закінчилася перемогою господарів 2:1, а в Києві команди зіграли в нульову нічию. У підсумку обидва суперники вийшли в плей-оф турніру.

Київське "Динамо" досить часто зустрічалося з англійськими клубами, 26 матчів. Один з останніх успіхів в іграх з англійцями – яскравий поєдинок проти "Евертона", в якому кияни здобули найбільшу результативну перемогу над англійськими командами – 5:2. Ця зустріч і зовсім стала найрезультативнішою за всю історію протистоянь з англійцями.

Втрати команд

На вихідних "Динамо" розібралося на виїзді з "Десною", вигравши 2:1. З таким же рахунком в дербі Західного Лондона переміг "Челсі" – також на виїзді підопічні Саррі обіграли "Фулхем".

"Динамо" точно не допоможуть Артем Бесєдін, Мікель Дуелунд, Беньямін Вербіч, Фран Соль, Владислав Супряга, Йосип Піварич, Че Че, Вітор Буено.

А ось у "Челсі", як запевнив головний тренер Мауріціо Саррі, травмованих немає.

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Слово тренерам

"У нас зараз немає проблем з травмами і хворобами, однак гравці трохи втомилися. Тому в матчі Ліги Європи ми проведемо невелику ротацію. Однак це зовсім не означає, що ми віддаємо перевагу боротьбі за потрапляння в першу четвірку в АПЛ. Ліга Європи – не менш важлива мета для нас. Що стосується "Динамо", то це дуже хороша молода команда з дуже швидкими вінгерами, які особливо небезпечні на контратаках. Легко нам точно не буде, і щоб пройти далі, доведеться показати все, на що ми здатні", – розповів головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі.

"Схему міняти не будемо, замість одного нападника вийде інший. Замість Франа вийде Русин. Що стосується інших варіантів [заміни Вербича], то ми побачимо завтра. Ці ігри [як з "Челсі"] складаються з двох матчів. Перед кожним матчем, як я говорив проти "Олімпіакоса", шанси 50 на 50", – заявив тренер киян Олександр Хацкевич.

Прогноз на матч

"Челсі" на моральному підйомі після важкого періоду, тому варто очікувати від лідера домінування на своєму полі. "Динамо" залишається оборонятися і чекати помилки суперника, які точно будуть – гра "Фулхема" це показала. В такому випадку гол на виїзді буде важливим досягненням, але хто ж його заб'є, якщо немає основного форварда і головного бомбардира?

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На нашу думку, "Динамо" навіть з такою лавкою травмованих зможе проявити характер. 1:0 або 2:1 на користь "аристократів" буде непоганим результатом для "біло-синіх" на виїзді.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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