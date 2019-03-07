Челсі – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграє проти лондонського "Челсі" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра відбудеться у Лондоні у четвер, 7 березня. Переглянути її можна буде в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде транслюватися матч "Челсі" – "Динамо". Початок трансляції – о 21:50. Окрім того, о 21:15 на телеканалі "Футбол 2" стартує програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

Читайте також: "Динамо" вже на 70% у 1/8 фіналу Ліги Європи: приємний для киян прогноз букмекерів

Дивитися онлайн матч "Челсі" – "Динамо" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Челсі" – "Динамо" проведе Спорт24. Вона розпочнеться незадовго до початку матчу.

Матч Ліги Європи "Челсі" – "Динамо" відбудеться у четвер, 7 березня. Початок зустрічі – о 22:00. Переможець цієї пари вийде в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Зазначимо, що до цього шляхи команд перетиналися двічі у Лізі чемпіонів. Один матч команди зіграли внічию, а в іншій грі перемогли лондонці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram