"Динамо" пропустило перший гол від "Челсі": відео
У матчі між лондонським "Челсі" та київським "Динамо" відкрито рахунок. "Челсі" вдалося забити швидкий гол.
Челсі – Динамо 1:0
Голи: Педро, 17
Читайте також: Циганков несподівано увійшов у топ-10 найдорожчих хавбеків 1/8 фіналу Ліги Європи
Педро на короткому клаптику поля обігрався з Жиру й заштовхав м'яч у ворота "Динамо".
Відео голу Педро
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі