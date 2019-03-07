"Динамо" пропустило перший гол від "Челсі": відео

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Челсі - Динамо: відео голів, огляд матчу Ліги Європи 2018/2019
Челсі – Динамо відеро голів / twitter.com/chelseafc

У матчі між лондонським "Челсі" та київським "Динамо" відкрито рахунок. "Челсі" вдалося забити швидкий гол.

Челсі – Динамо 1:0
Голи: Педро, 17

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Педро на короткому клаптику поля обігрався з Жиру й заштовхав м'яч у ворота "Динамо".

Відео голу Педро

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Челсі Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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