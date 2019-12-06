"Челсі" дозволили купувати нових футболістів, Лемпард отримає чималу суму на трансфери

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію "Челсі" з приводу заборони на трансфери. Лондонський клуб зможе купувати гравців уже під час наступного зимового трансферного вікна.

Покарання "Челсі" було скорочено до одного трансферного вікна, яке минуло влітку 2019 року. Таким чином, клуб зможе підписувати нових футболістів у січні 2020-го.

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Втім, "Челсі" повинен буде заплатити ФІФА штраф у розмірі 300 тисяч швейцарських франків.

Чому "Челсі" не міг купувати гравців? ФІФА визнала клуб винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців і заборонила оформляти трансфери гравців протягом двох вікон.

Які плани в "Челсі"?

Після скасування трансферного бана лондонський клуб готовий підсилити склад взимку, повідомляє The Telegraph.

Трансферний бюджет клубу на зимове вікно складе 150 мільйонів фунтів. "Челсі" розглядає варіанти покупок на позиції форварда, вінгера, флангового й центрального захисників.

У список інтересів команди Френка Лемпарда входять нападник "Ліона" Мусса Дембеле, вінгер "Боруссії" Джейдон Санчо і півзахисник Вілфрид Заа з "Крістал Пелас".

Також "Челсі" стежить за оборонцем "Лестера" Беном Чілвелом і колишнім захисником клубу Натаном Аке, який виступає за "Борнмут".