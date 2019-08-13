Челсі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА

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Челсі – Ліверпуль 14 серпня 2019 ▷ прогноз на матч Ліги чемпіонів
Челсі – Ліверпуль прогноз букмекерів

Вже у середу, 14 серпня, буде розіграно Суперкубок УЄФА. У матчі за цей трофей зійдуться дві англійські команди – переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" та "Челсі", який переміг у Лізі Європи. Букмекери оцінили шанси на перемогу кожної з команд у цьому матчі.

Челсі – Ліверпуль: прогноз на матч

Попри те, що у матчі за Суперкубок УЄФА зійдуться два гранди англійського та європейського футболу, саме "червоні" є явними фаворитами. Одна з головних причин – склад команди. На "Челсі" накладена заборона на трансфер нових гравців, так ще й влітку вони втратили лідера команди Едена Азара. І зі всім цим доводиться розбиратися новому тренеру Френку Лемпарду.

Натомість "Ліверпуль" зберіг свій кістяк команди й в цьому сезоні знову може претендувати на перемогу у чемпіонаті Англії. Хоча там буде чимала конкуренція.

Ще одна причина – старт в АПЛ. "Ліверпуль" без особливих проблем розгромив новачка чемпіонату "Норвіч" 4:1. Натомість "Челсі" пропустив одразу чотири голи від "Манчестер Юнайтед" на виїзді.

А от і відео, як "Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ

Та й букмекери не сумніваються, що у "Ліверпуля" більше шансів на перемогу.

Прогноз 1xbet

Тут на перемогу "Ліверпуля" стоїть коефіцієнт 1,64. На перемогу "Челсі" – аж 5,75. Нічия в основний час – 4,24.

На те, що саме "Ліверпуль" у підсумку виграє трофей – 1,17. На підсумкову перемогу "Челсі" – 2,47.

При цьому букмекери очікують, що команди порадують глядачів забитими голами. На те, що обидві команди заб'ють, коефіцієнт 1,7. На те, що цього не станеться – 2,264.

Прогноз PariMatch

Той же коефіцієнт 1,64 на перемогу "Ліверпуля" дає і PariMatch. Натомість перемога "Челсі" – 5,40. Нічия в основний час – 4,20.

Натомість виграш Суперкубка УЄФА "Ліверпулем" оцінено в 1,33. На те, що  трофей відправиться до Лондона – 3,50.

Прогноз Favorit

Їх експерти оцінили перемогу "Челсі" коефіцієнтом 5,50. Перемога "Ліверпуля" – 1,59. Нічия – 4,30.

Виграш трофею – 1,32 на "Ліверпуль" та 3,40 на "Челсі".

Матч "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 14 серпня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ліверпуль Челсі
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