Челсі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч АПЛ

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Челсі - Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 22 вересня 2019
Челсі – Ліверпуль: де дивитися

У неділю, 22 вересня, у чемпіонаті Англії відбудеться топ-протистояння – "Челсі" прийме "Ліверпуль". Його можна буде переглянути онлайн і в Україні.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

До слова: Челсі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Переглянути матч "Челсі" – "Ліверпуль" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Також матчі будуть транслюватися на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Матч "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок о 18:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Челсі ФК Ліверпуль
Джерело: 24 канал
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