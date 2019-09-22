Челсі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч АПЛ

У неділю, 22 вересня, у чемпіонаті Англії відбудеться топ-протистояння – "Челсі" прийме "Ліверпуль". Його можна буде переглянути онлайн і в Україні.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Переглянути матч "Челсі" – "Ліверпуль" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Також матчі будуть транслюватися на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Матч "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок о 18:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.