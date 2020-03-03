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Челсі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Кубка Англії

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Челсі – Ліверпуль / superkora.football

"Челсі" і "Ліверпуль" зустрінуться у 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Матчі Кубка Англійської ліги в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Поєдинок "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 3 березня. Початок гри о 21:45.

Зазначимо, що на шляху до 1/8 фіналу "Ліверпуль" в 1/16 переміг "Шрюсбері Таун". Натомість "Челсі" здолав "Халл".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Ліверпуль Челсі
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