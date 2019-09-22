Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У неділю, 22 вересня, в Англійській прем'єр-лізі відбудеться топ-протистояння – "Челсі" прийматиме "Ліверпуль". Онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

Матч між "Челсі" та "Ліверпулем" розпочнеться о 18:30. До цього "Ліверпуль" виграв усі п'ять матчів у чемпіонаті. І посідає перше місце в АПЛ. Натомість "Челсі" виграв лише двічі. Ще два рази зіграв внічию, та один раз програв, різниця голів 11:11.

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Онлайн-трансляція матчу Челсі – Ліверпуль