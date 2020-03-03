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Чеслі – Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка Англії

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Челсі– Ліверпуль / twipu.com

"Челсі" та "Ліверпуль" 3-го березня зіграють матч 1/8 фіналу Кубка Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн та на сайті Спорт24.

Поєдинок "Челсі" – "Ліверпуль" розпочнеться о 21:45. Початок трансляції на телеканалі Setanta Sport о 21:40.

​До теми: Челсі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Кубка Англії

Дивитися телеканал Setanta Sport можна лише онлайн на OTT-платформах. Трансляція матчу "Челсі" – "Ліверпуль" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція

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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Ліверпуль Челсі
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