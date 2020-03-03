Чеслі – Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка Англії

"Челсі" та "Ліверпуль" 3-го березня зіграють матч 1/8 фіналу Кубка Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн та на сайті Спорт24.

Поєдинок "Челсі" – "Ліверпуль" розпочнеться о 21:45 . Початок трансляції на телеканалі Setanta Sport о 21:40.

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Дивитися телеканал Setanta Sport можна лише онлайн на OTT-платформах. Трансляція матчу "Челсі" – "Ліверпуль" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

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Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція