У принциповому кубковому поєдинку "Челсі" переміг "Ліверпуль": відео

У вівторок, 3 березня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Англії, у якому "Челсі" у домашньому матчі впевнено переміг "Ліверпуль" – 2:0

Челсі – Ліверпуль 2:0

Голи: Вілліан, 13, Барклі, 64

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Вже з перших хвилин матчу, перевага була за гостями поля. Після невдалих дій в обороні "Челсі" небезпечним ударом відзначився Мане – голкіпер на місці. Вілліан подав із кутового, Аспілікуета підрізав – м’яч пролетів поруч з дальньою штангою.

Перших десять хвилин проходили у контратаках обох команд. Фабінью помилився у захисті, віддав м’яч у ноги Вілліана і той не роздумуючи пробив по центру воріт суперника, воротар гостей помилився, відбивши м’яч у власні ворота. Челсі відкрило рахунок у матчі – 1:0.



Лондонське "Челсі"

"Лондонці" створювали більше гостроти біля воріт суперника. Чудовий момент був у господарів, Алонсо пробив зі штрафного – перекладина врятувала гостей.

Просто неймовірний шанс був у "червоних" щоб зрівняти рахунок. Гравці "Ліверпуля" розстрілювали впритул ворота "синіх" – три чудові сейви поспіль від Аррісабалаги.

На 31-й хвилині Мане в штрафній обіграв двох гравців "Челсі" та завдав удару – воротар відбив у сторону, Вільямс на добиванні відправив м’яч повз ворота.

На 42-й хвилині вимушену заміну зробив Френк Лемпард, замість травмованого Ковачіча вийшов на поле Маунт, справжнє відкриття цього сезону у складі "Челсі".

"Мерсисайдці" спробували зрівняти рахунок ще до перерви, але не вдалось. Перший тайм закінчився із мінімальним рахунком – 1:0 на користь господарів.

Другий тайм розпочався із проблем для "Челсі". Один із лідерів команди Вілліан зазнав травми та був вимушений покинути поле, його замінив Жоржинью. Початок другої частини гри проходив у безкомпромісній боротьбі, "червоні" хотіли зрівняти рахунок у матчі, а "Челсі" швидко виходило у контратаки.

На 62-й хвилині у "синіх" був чудовий шанс подвоїти рахунок, Маунт пробив зі штрафного – перекладина врятувала ворота гостей. Гравцям "Челсі" вдалось вийти у швидку контратаку, Ван Дейк втратив м’яч в центрі поля, Барклі підхватив і пронісся до воріт. Не став ні з ким ділитись м’ячем і сильно пробив з ходу – 2:0.



"Челсі" – "Ліверпуль"

"Челсі" одразу мав шанс зробити рахунок розгромним, Педро із центрального кола вибіг віч-на-віч з воротарем, пробив низом – Адріан ногою вибив м’яч.

Юргена Клоппа явно не влаштовувала гра своєї команди – подвійну заміну провів тренер "Ліверпуля". На 74-й хвилині Олів’є Жиру вийшов сам на сам з воротарем і пробив з ходу – перекладина.

"Ліверпуль" спробував скоротити відставання у рахунку, але не зумів. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок – 2:0 на користь "Челсі".

Відеоогляд матчу "Челсі" – "Ліверпуль"