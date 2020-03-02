Челсі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Кубка Англії

"Челсі" та "Ліверпуль" зустрінуться у 1/8 Кубка Англії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Чеслі – Ліверпуль: прогноз

"Ліверпуль" є чинним володарем кубка Ліги Чемпіонів. Попереду у команди гра проти "Борнмута", а через кілька днів найважливіша і найскладніша битва з "Атлетіко". Нагадаємо, першу дуель "мерсисайдці" програли 0:1.

Лемпард у попередніх поєдинках випускав хороший склад. Думаю, і в цей раз склад господарів буде оптимальнішим, ніж у гостей, для яких подібні турніри йдуть навіть не на другий план, а на третій.

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Прогноз Pari Match

Команді Френка Лемпарда дають незначну перевагу на перемогу у матчі. На виграш "Челсі" букмекери пропонують коефіцієнт 2,20. Натомість звитягу "Ліверпуля" фахівці оцінили коефіцієнтом 2,95. Нічийний результат поєдинку фахівці оцінили у 3,85.

Обидві команди показують швидку та безкомпромісну гру. У своїй історії "Челсі" і "Ліверпуль" зустрічалися 185 разів, з яких 64 рази перемагали "сині" і 79 – "червоні". 42 рази поєдинки закінчувалися у нічию.

Коефіцієнт на те, що "Челсі" переможе і ТМ 2.5 – 1,70 . Якщо ж "Ліверпуль" виграє матч і ТБ 2.5 – коефіцієнт 2,15.

Прогноз 1xbet

Букмекери 1xbet віддають перевагу "синім". На перемогу "Челсі" фахівці віддають коефіцієнт 2,67. Звитягу "Ліверпуля" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,4.

Цікаво, що найвищі коефіцієнти забитого першого м'яча серед гравців обох команд дають двом гравцям "Челсі" – Олів'є Жиру та Міші Батшуаї, їх шанси на гол оцінили у 4,2. Найвищий коефіцієнт забито голу серед гравців "Ліверпуля" у Салаха – 5.