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Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ

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Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ / GETTY IMAGES

У 26 турі чемпіонату Англії "Челсі" прийме в Лондоні "Манчестер Юнайтед". Переглянути гру 17 лютого можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює тільки телеканал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Поєдинок "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у понеділок, 17-го лютого. Початок гри о 22:00.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Після 25 турів команди в турнірній таблиці розділяє 6 очок. "Челсі" міцно утримує 4-у сходинку. Натомість підопічні Уле Гуннара Сульшера бовтаються у середині турнірної таблиці.

Огляд матчу "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Манчестер Юнайтед
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