"Манчестер Юнайтед" завдяки дублю Рашфорда здолав "Челсі" у Кубку ліги: відео

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Челсі – Манчестер Юнайтед: огляд, рахунок, відео голів матчу 30.10.2019
Челсі – Манчестер Юнайтед: результат та відео голів

В 4-му раунді Кубка англійської ліги "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Челсі" (2:1).

Челсі – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Батшуаї, 61 – Рашфорд, 25 (пен), 73

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"Манчестер Юнайтед" несподівано здолав "Челсі" завдяки дублю Маркуса Рашфорда. Форвард відкрив рахунок ударом з пенальті на 25-й хвилині.

"Челсі" відігрався лише у другому таймі, коли Батшуаї виборов м'яч у двох захисників "Юнайтед", протягнув його метрів 30 і чудовим дальнім ударом вразив нижній кут воріт Де Хеа.

Перемогу "червоним дияволам" приніс неймовірний штрафний удар Рашфорда. Ударом з 30 метрів Маркус задав м'ячу такої неймовірної траєкторії, що не залишив шансів Віллі Кабальєро.

Челсі – Манчестер Юнатйед відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі Манчестер Юнайтед
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