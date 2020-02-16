Челсі – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" зійдуться у матчі 26 туру чемпіонату Англії (АПЛ). Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в матчі, який відбудеться у понеділок, 17-го лютого.

Челсі – Манчестер Юнайтед: прогноз

Під керівництвом Френка Лемпарда "Челсі" переживає нову епоху. Через трансферний бан, який діяв рік, "сині" змушені були розраховувати на власних вихованців. Таким чином, засяяла зірка Теммі Абрахама та інших перспективних футболістів.

Натомість "Манчестер Юнайтед" продовжує вливати гроші у розширення складу, але особливих дивідендів це не приносить. Після 25 турів "червоні дияволи" тільки на 9-й сходинці. Водночас "Челсі" міцно утримує 4-у позицію.

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Прогноз Фаворит Спорт

Експерти компанії "Фаворит Спорт" називають "Челсі" фаворитом протистояння. Перемогу "синіх" вони оцінили коефіцієнтом 1,82.

Значно скромніші шанси на "вікторію" в "Манчестер Юнайтед". Їх звитягу експерти оцінили коефіцієнтом 4,40. Нічия в матчі – коефіцієнт 3,65.

Прогноз Pari Match

"Челсі" не може перемогти "манкуніанців" у трьох домашніх поспіль матчах. У цих поєдинках гості забивали щонайменше два голи. Коефіцієнт на те, що "Манчестер Юнайтед" переможе і ТБ 2.5 – 6,80.

Водночас "Челсі" має домашню серію з трьох поспіль перемог над МЮ з ідентичним рахунком 1:0. Коефіцієнт на те, що "Челсі" здолає гостей з Манчестера і ТМ 2.5 – 4,50.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "синіх" у сезоні АПЛ є Теммі Абрахам, на рахунку якого вже 13 голів. Гол 22-річного нападника у ворота МЮ букмекери оцінили коефіцієнтом 2.

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Ймовірно, що гру через травму пропустить лідер "червоних дияволів" Маркус Решфорд. Таким чином, усі надії в нападі гостей на Антоні Марсьяля. Гол француза у ворота лондонців оцінений коефіцієнтом 2,7.

Огляд матчу "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.