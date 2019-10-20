"Челсі" може купити Маліновського, – англійські ЗМІ

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / isport.ua

Лондонський "Челсі" зацікавлений у придбанні півзахисника Руслана Маліновського. "Аристократи" можуть придбати гравця "Аталанти" й збірної України влітку 2020 року.

Про інтерес "Челсі" до Маліновського повідомляє Express. За їх інформацією, інтерес виник після доповіді скаута академії "синіх" Клода Макелеле. На нього начебто справили враження виступи хавбека.

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Таким чином, лондонці додали 26-річного українця у список потенційних літніх трансферних цілей. Express пише, що "Челсі" протягом наступних місяців буде стежити за футболістом.


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Та перехід Руслана може відбутися не раніше літа 2020 року. Саме тоді закінчується трансферний бан на право "Челсі" купувати нових гравців.

Маліновський влітку 2019 перейшов з бельгійського "Гента" в італійську "Аталанту". У новому сезоні Руслан не відзначався результативними діями в дев'яти матчах за "Аталанту".

Натомість Руслан забив три голи і зробив три результативні передачі в останніх п'яти матчах збірної України у кваліфікації Євро-2020.

За даними Тransfermarkt, ціна на Руслана складає 12,5 мільйона євро. Його контракт з італійським клубом розрахований до літа 2024 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Аталанта Руслан Маліновський Трансфери Челсі
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