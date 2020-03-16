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"Челсі" може оштрафувати гравця, який покинув карантин заради гри в футбол

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Мейсон Маунт / The Sun

Лондонський "Челсі" залишився незадоволений, коли їх гравець Мейсон Маунт покинув самоізоляцію. Все заради того. щоб зіграти в футбол зі своїм другом, який виступає за інший лондонський клуб – "Вест Хем".

Гравців та працівників "Челсі" відправили на самоізоляцію після того, як коронавірус виявили в гравця "аристократів" Каллума Хадсона-Одоі. 

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На самоізоляцію гравці повинні були відправитися в четвер, 12 березня. Однак вже в неділю, 15 березня, Маунта помітили за грою з іншим футболістом – півзахисником "Вест Хема" Декланом Райсон, повідомляє Mirror.

При цьому у "Вест Хемі", на відміну від "Челсі", не було оголошено про самоізоляцію гравців.

В "Челсі" поки ніяк не розповіли, яке покарання очікує на футболіста. Лише запевнили, що йому нагадають про його обов'язки.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Коронавірус Covid-19 Челсі
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