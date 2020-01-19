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"Челсі" на останніх секундах пропустив гол і несподівано поступився "Ньюкаслу" – відео

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Ньюкасл – Челсі відеоогляд матчу / twitter.com/OfficialFPL

Лондонський "Челсі" зазнав 8 поразки у чемпіонаті Англії. У рамках 23 туру АПЛ "сині" несподівано програли "Ньюкаслу".

Ньюкасл – Челсі 1:0

Гол: Хейден, 90+4

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Футболісти "Челсі" домінували протягом усього поєдинку на "Сент-Джеймс Парк", але так і не змогли втілити свою перевагу.

За увесь поєдинок "аристократи" завдали 19 ударів, однак тільки 4 були у ствір воріт Мартіна Дубровки.

Також "Челсі" більше володів м'ячем – 70% ігрового часу. Окрім того, підопічні Френка Лемпарда подали більше кутових – 10 проти одного в "сорок".

Єдиний кутовий, який був у "Ньюкасла", став фатальним для "Челсі". Після подачі з кута поля Вілліан виніс м'яч, але Аллан Сен-Максімен вдруге завантажив м'яч у штрафний гостей.

На передачу француза відгукнувся Айзек Хейден і приніс "Ньюкаслу" перемогу на останніх секундах поєдинку.

Ньюкасл – Челсі відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі
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