"Челсі" неочікувано поступився у чемпіонаті Англії "Евертону": відео

Після розгрому київського "Динамо" у лізі Європи, "Челсі" неочікувано зазнав поразки у чемпіонаті Англії. Кривдником "аристократів" виявився "Евертон".

Евертон – Челсі 2:0

Голи: Рішарлісон, 49, Сігурдссон, 72

На початку матчі "Челсі" захопила ініціативу та почала тиснути на ворота "Евертона", Однак гравцям лондонської команди не вдалася пробити Пікфорда. Ні Ігуаїн, ні Азар, ні Педро там і не зуміли пробити голкіпера суперників.

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За це "Челсі" було покарано на початку другого тайму – Рішарлісон вивів "Евертон" уперед.

Остаточний рахунок у матчі встановив Сігурдссон. За фол Маркоса Алонсо був призначений пенальті, який пішов виконувати ісландець. З першої спроби пробити Арісабалагу гравець не зумів. Та добив м'яч в сітку одразу після цього.

Відеоогляд матчу Евертон – Челсі

"Евертон" перемагає та піднімається на 11-те місце. "Челсі" ж залишається шостим.