"Челсі" переміг "Кардіфф" завдяки голу на останній хвилині матчу: відео

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"Челсі" переміг "Кардіфф"
"Челсі" переміг "Кардіфф"

У 32-му турі АПЛ "Челсі" відправився в гості до "Кардіффа". І здобув вольову перемогу завдяки голу, забитому вже у доданий арбітром час.

Кардіфф – Челсі 1:2
Голи: Камараса, 46 – Аспілікуета, 84, Лофтус-Чік, 90+1

У першому таймі голи глядачі на трибунах так і не побачили. Єдиний небезпечний момент – удар Вілліана зі штрафного. Але м'яч пройшов повз ліву стійку.

Натомість початок другого тайму ознаменувався взяттям воріт. Камараса з межі штрафного майданчика блискуче пробив зльоту в праву дев'ятку, не залишивши голкіперу шансів.

Гол Камараси

Такий перебіг подій не надто задовільняв тренера "Челсі" Мауріціо Саррі, тож він випустив спочатку Азара, а згодом і Лофтус-Чіка. Після цього на поле вийшов Жиру, який замінив Ігуаїна.

"Челсі" вдалося зрівняти рахунок незадовго до кінця матчу. Відзначився Аспілікуета. Він переправив м'яч у сітку після скидки від Алонсо після подачі з кутового.

Гол Аспілікуети

Коли вже йшли додані до основного часу хвилини, "Челсі" вдалося вирвати перемогу. Вілліан виконав вдалу навісну передачу в штрафний майданчик, де Лофтус-Чік вистрибнув високо, головою спрямувавши м’яч у правий нижній кут воріт повз голкіпера. Вже після цього Барклі мав можливість збільшити перевагу "Челсі", але рахунок так і не змінився.

Гол Лофтус-Чіка

"Челсі" перемагає, але й надалі залишається на шостому місці. "Кардіфф" перебуває у зоні вильту.

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Теги: Челсі Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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