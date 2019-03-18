"Челсі" поскаржився на "Динамо", як у 2015-у: після того кияни носили форму з "No to racism"

Лондонський "Челсі" подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу в Києві проти "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Піддався образам з боку вболівальників "Динамо" талановитий 18-річний вінгер Каллум Хадсон-Одой, повідомляє Evening Standart.

Читайте також: Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео

Інцидент стався в другому таймі, футболіст відразу повідомив про це капітану команди Сезару Аспілікуеті. Аспілікуета сказав про це арбітру матчу відразу по його завершенню, вказавши сектор стадіону, з якого лунали образи.

Офіційні представники клубу негайно повідомили про це делегату УЄФА. УЄФА зараз розслідує цю справу. У заяві джерела прес-секретар "Челсі" підтвердив факт звернення до УЄФА.

"Ми можемо підтвердити інформацію про расистські вигуки з трибун, спрямовані на одного з наших гравців в останні хвилини матчу в Києві. Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку. Ми очікуємо, що УЄФА проведе масштабне розслідування", – сказав прес-секретар.

"Динамо" програло "Челсі" з розгромним рахунком 5:0. У цьому матчі Хадсон-Одой забив один з голів за "пенсіонерів".

Історія з расизмом у матчах "Динамо" – "Челсі" має цікаву історію. У 2015 році у рамках групового етапу Ліги чемпіонів на трибунах НСК "Олімпійського" побили темношкірого уболівальника.

В УЄФА не стали серйозно карати "Динамо" й винесли попередження.

Після цього на футболках "Динамо" довго був напис "No to racism".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram