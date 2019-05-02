"Челсі" представив незвичну форму на новий сезон: фото та відео
Футбольний клуб "Челсі" представив дизайн домашньої форми на наступний сезон.
Форма виконана у традиційних синіх кольорах. її особливістю є те, що на формі зображені елементи домашнього стадіону "аристократів" "Стемфорд Брідж".
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Технічним спонсором "Челсі" є фірма Nike.
Джерело: 24 канал
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