"Челсі" представив незвичну форму на новий сезон: фото та відео

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"Челсі" представив незвичну форму на новий сезон: фото та відео

Футбольний клуб "Челсі" представив дизайн домашньої форми на наступний сезон.

Форма виконана у традиційних синіх кольорах. її особливістю є те, що на формі зображені елементи домашнього стадіону "аристократів" "Стемфорд Брідж".

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Технічним спонсором "Челсі" є фірма Nike.

 

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Теги: Спорт Футбол Челсі
Джерело: 24 канал
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