"Челсі" суворо покарав воротаря, який відмовився слухати тренера у фіналі Кубка ліги

Лондонський "Челсі" вирішив оштрафувати голкіпера Кепу Аррісабалагу за поведінку у фінальному матчі Кубка англійської ліги.

"Челсі" на своєму офіційному сайті повідомив, що Кепа Аррізабалага позбавлений тижневої зарплати за скандальний епізод у фіналі Кубка англійської ліги. Воротар заробляє 225 тисяч євро на тиждень.

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Кепа відмовився йти на заміну у грі з "Манчестер Сіті", чим довів головного тренера Мауріціо Саррі до сказу. Після гри футболіст та тренер заявили, що між ними немає скандалу, а сталося непорозуміння.

- Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

У підсумку, "Челсі" поступився в тому фіналі і втратив можливість здобути трофей.

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