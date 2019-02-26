"Челсі" суворо покарав воротаря, який відмовився слухати тренера у фіналі Кубка ліги
Лондонський "Челсі" вирішив оштрафувати голкіпера Кепу Аррісабалагу за поведінку у фінальному матчі Кубка англійської ліги.
"Челсі" на своєму офіційному сайті повідомив, що Кепа Аррізабалага позбавлений тижневої зарплати за скандальний епізод у фіналі Кубка англійської ліги. Воротар заробляє 225 тисяч євро на тиждень.
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Кепа відмовився йти на заміну у грі з "Манчестер Сіті", чим довів головного тренера Мауріціо Саррі до сказу. Після гри футболіст та тренер заявили, що між ними немає скандалу, а сталося непорозуміння.
У підсумку, "Челсі" поступився в тому фіналі і втратив можливість здобути трофей.
Джерело: 24 Канал
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