"Челсі" та "Арсенал" представили прекрасні нові комплекти форми: фото
Лондонські гранди "Арсенал" та "Челсі", які грали у фіналі Ліги Європи 2019, представили нові комплекти форми. Англійські команди презентували гостьові комплекти.
"Челсі" представив гостьовий комплект форми на сезон-2019/20 у середу, 17-го липня.
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Форма переважно білого кольору, на рукавах і комірі присутні сині і червоні смуги. Технічний спонсор лондонців – компанія Nike.
У свою чергу "Арсенал" представив форму ще 16-го липня. Форма "канонірів" жовтого кольору, а технічний спонсор adidas.
Як відомо, у фіналі Ліги Європи "Челсі" розгромив "Арсенал". Матч у Баку завершився з рахунком 4:1 на користь "пенсіонерів".
У наступному сезоні "Арсенал" знову гратиме у Лізі Європи, адже посів 5-е місце у чемпіонаті Англії. "Челсі" гарантував собі участь у Лізі чемпіонів через чепіонат (3 місце) й перемогу у Лізі Європи.