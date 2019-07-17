"Челсі" та "Арсенал" представили прекрасні нові комплекти форми: фото

Лондонські гранди "Арсенал" та "Челсі", які грали у фіналі Ліги Європи 2019, представили нові комплекти форми. Англійські команди презентували гостьові комплекти.

"Челсі" представив гостьовий комплект форми на сезон-2019/20 у середу, 17-го липня.

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Форма переважно білого кольору, на рукавах і комірі присутні сині і червоні смуги. Технічний спонсор лондонців – компанія Nike.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here!



It's a sharp look. It’s a Chelsea thing.



Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 июля 2019 г.

У свою чергу "Арсенал" представив форму ще 16-го липня. Форма "канонірів" жовтого кольору, а технічний спонсор adidas.

Cali vibes!



The lads ️ our new @adidasfootball away kit - and so do we



Not got yours yet? It's available right here — Arsenal FC (@Arsenal) 16 июля 2019 г.

Як відомо, у фіналі Ліги Європи "Челсі" розгромив "Арсенал". Матч у Баку завершився з рахунком 4:1 на користь "пенсіонерів".

У наступному сезоні "Арсенал" знову гратиме у Лізі Європи, адже посів 5-е місце у чемпіонаті Англії. "Челсі" гарантував собі участь у Лізі чемпіонів через чепіонат (3 місце) й перемогу у Лізі Європи.