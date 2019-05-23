"Челсі" та "Арсенал" відмовилися від значної кількості квитків на фінал Ліги Європи

Британські футбольні гранди "Арсенал" і "Челсі" планують здати половину виділених для них квитків на фінал Ліги Європи сезону 2018/2109.

Як повідомляє The Times, "Арсенал" зміг реалізувати 3500 квитків із 6000. "Челсі" – 2000.

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Проблеми з реалізацією квитків серед власних фанів у лондонських клубів виникли, зокрема, через складнощі з трансфером в Баку, а також його вартістю.

Відстань між містами практично 5 тисяч кілометрів. Вартість перельоту в одну сторону складає від 665 євро до майже 1000. Також тривалість подорожі літаком складає від 10 годин до 18, якщо з пересадками.

Лондонський "Арсенал" раніше виступив із критичною заявою з приводу фіналу Ліги Європи, який відбудеться в столиці Азербайджану Баку.

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Також офіційно стало відомо, що вірменський півзахисник "канонірів" Генріх Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи проти "Челсі". Причиною тому – політичний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.