Челсі – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Лондонські "Челсі" та "Тоттенхем" зустрінуться 22 лютого у рамках 27 туру АПЛ. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює тільки телеканал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Поєдинок "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 22-го лютого. Початок гри о 14:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Після 26 турів команди в турнірній таблиці розділяє всього одне очок. "Челсі" утримує 4-у сходинку. Натомість підопічні Жозе Моурінью перебувають на 5-у місці.

Огляд матчу "Челсі" – "Тоттенхем" читайте на сайті Спорт24.