Челсі – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Челсі - Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ 2018/2019
Челсі – Тоттенхем дивитися онлайн

"Челсі" та "Тоттенхем" свій матч чемпіонату Англії зіграють у середу, 27 лютого. Переглянути його можна буде в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Челсі" – "Тоттенхем" у прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00. Коментувати гру довірили Олександру Михайлюку.

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Також дивитися онлайн "Челсі" – Тоттенхем" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та доступ до трансляції платний – 69 гривень за місячний абонемент. Однак він дозволяє переглянути гру у записі, а також нарізку моментів зустрічі майже одразу по закінченні гри.

Матч "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 27 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Тоттенхем Челсі
Джерело: 24 Канал
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