Челсі – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ
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У суботу, 22 лютого, "Челсі" на власному полі приймає "Тоттенхем" у 27 турі АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.
Челсі – Тоттенхем: онлайн-трансляція
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