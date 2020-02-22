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Челсі – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Челсі – Тоттенхем: онлайн-трансляція

У суботу, 22 лютого, "Челсі" на власному полі приймає "Тоттенхем" у 27 турі АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Челсі – Тоттенхем: онлайн-трансляція

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Тоттенхем Челсі
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