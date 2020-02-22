"Челсі" на класі переміг "Тоттенхем" та закріпився у зоні Ліги чемпіонів: відео голів
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"Челсі" переграв "Тоттенхем" у лондонському дербі в рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Челсі – Тоттенхем 2:1
Голи: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Ло Чельсо, 87
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