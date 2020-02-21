Челсі – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Челсі" і "Тоттенхем" зустрінуться у рамках 27 туру чемпіонату Англії. Поєдинок відбудеться у суботу 22 лютого і букмекери назвали фаворита лондонського дербі.

Челсі – Тоттенхем: прогноз

"Челсі" та "Тоттенхем" – прямі конкуренти за потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону. Наразі "Челсі" утримує бажану 4-у сходинку, яка гарантує участь у груповому етапі найпрестижнішого турніру Європи.

Однак "шпори" програють всього 1 бал, тому в разі успішного результату посунуть "синіх". Разом з тим, інтриги поєдинку додає те, що екстренер "Челсі" Жозе Моурінью тепер очолює "Тоттенхем" і повернеться на "Стемфорд Брідж".

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Фаворитом поєдинку є "Челсі", яке не може виграти у рамках чемпіонату Англії вже чотири поспіль гри. Коефіцієнт на те, що "пенсіонери" здобудуть перемогу в грі зі "шпорами" – 1,71.

Натомість хороший хід в АПЛ набрав "Тоттенхем". Команда здобула три поспіль перемоги. Коефіцієнт на те, що підопічні Моурінью переможуть у грі – 4,85. Нічия в поєдинку – 3,85.

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З 1998 року "Тоттенхем" всього одного разу переміг "Челсі" на "Стемфорд Брідж". Це сталося у квітні 2018 року. У всіх інших поєдинках були зафіксовані перемоги "Челсі" або ж нічия.

Коефіцієнт на те, що "Челсі" переможе в один м'яч або нічия – 1,97. Якщо ж "сині" здобудуть перемогу і ТБ 2.5 – коефіцієнт 2,65. Перемогу "Тоттенхем" в один м'яч або нічию фахівці оцінили коефіцієнтом 2,48.

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За відсутності Теммі Абрахама головним форвардом "Челсі" є Міші Батшуаї. Коефіцієнт на гол бельгійського нападника у ворота "Тоттенхема" – 2,25. Втім, у цьому сезоні АПЛ він провів всього один гол.

"Тоттенхем" також має кадрові проблеми. Зокрема, не помічник "шпорам" Гаррі Кейн, який досі травмований. На думку букмекерів, найбільше шансів забити гол серед гравців "Тоттенхема" має Лукас Моура. М'яч бразильця у ворота "Челсі" оцінений коефіцієнтом 3,74.

Огляд матчу "Челсі" – "Тоттенхем" читайте на сайті Спорт24.