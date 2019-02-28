"Челсі" обіграв "Тоттенхем" у лондонському дербі: відео голів

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Челсі - Тоттенхем: відео голів, огляд матчу АПЛ 2018/2019
Челсі – Тоттенхем відео голів

Центральним матчем 28-го туру Англійської прем’єр-ліги стало протистояння двох лондонських клубів – "Челсі" та "Тоттенхема". Сильнішими виявилися господарі "Стемфорд Брідж", з якими київському "Динамо" грати в 1/8 фіналу Ліги Європи

Челсі – Тоттенхем 2:0
Голи: Педро, 57, Тріпп’єр, 84 (авт)

Попри різноманітні негаразди у "Челсі" та скандали навколо команди, саме "сині" володіли ініціативою у цьому матчі. І ще у першому таймі могли виходити вперед. І якщо перший раз "Тоттенхем" від гола Ігуаіна врятувала стійка воріт, то другий раз аргентинець сам завдав невлучного удару. При цьому що атака розпочалася після помилки воротаря "шпор" Льоріса.

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Та "Челсі" теж повинні дякувати рамці воріт за не пропущений гол. Після удару Вінкса м’яч влучив у перекладину воріт. При цьому Кабальєро, який замінив винуватця скандалу Аррісабалагу, до м’яча не дотягнувся.

Обидва голи у цьому матчі було забито у другому таймі. Особливо ефектним видався гол Педро. Іспанець у штрафному майданчику обіграв суперника, після чого пробив поміж ніг голкіперу з гострого кута.

А згодом Педро ще й пішов у підкат у власному штрафному майданчику, врятувавши команду від удару по воротах.

Другий гол у матчі "Тоттенхем" забив у власні ворота. Тріпп’єр невдало скинув м’яч на свого голкіпера, коли той виходив на перехоплення.

Відеоогляд матчу Челсі – Тоттенхем

"Челсі" перемагає, та поки і далі залишається на шостому місці. "Тоттенхем" після поразки зберіг за собою третю позицію. Вже у суботу, 2 березня, їм на власному полі грати принципове дербі проти "Арсеналу". "Челсі" ж зіграє 3 березня на виїзді проти "Фулхема". Після чого 7 березня прийматиме на власному полі київське "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Тоттенхем
Джерело: 24 Канал
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