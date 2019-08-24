"Челсі" у неймовірному матчі здобув першу перемогу під керівництвом Лемпарда: відео
Новому наставнику лондонського "Челсі" Френку Лемпарду вдалося здобути першу перемогу лише у четвертому матчі. Але сама гра проти "Норвіча" видалася оволі складною.
Норвіч – Челсі 2:3
Голи: Кантвелл, 6, Пуккі, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18
Вже в дебюті зустрічі було забито два голи. Спочатку "Челсі" вийшов вперед завдяки голу Абрахама. А за хвилину Кантвелл таки зрівняв рахунок у зустрічі.
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Однак згодом "Челсі" знову вийшов вперед. Маунт забив у другому матчі поспіль. Та Пуккі знову зрівняв рахунок. Це п'ятий гол фінського нападника за три матчі АПЛ. У першому матчі він забив "Ліверпулю", а у другому турі оформив хет-трик у ворота "Ньюкасла".
Та все ж "Челсі" у підсумку здобув перемогу. Абрахам ударом здалеку оформив дубль та приніс першу перемогу "Лемпарду" на чолі "Челсі".
Відеоогляд матчу Норвіч – Челсі