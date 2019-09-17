Челсі – Валенсія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Челсі - Валенсія: де дивитися онлайн матч 17 вересня 2019 - Ліга чемпіонів
Челсі – Валенсія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/chelseafc

Лондонський "Челсі" повертається у Лігу чемпіонів. "Аристократи" 17-го вересня зіграють проти іспанської "Валенсії". Переглянути поєдинок можна в Україні.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Челсі" – "Валенсія" в Україні можна переглянути на платформі "Воля". Початок матчу "Челсі" – "Валенсія" у Лондоні о 22:00.

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Гру "Челсі" – "Валенсія" можна переглянути по телевізору, на власному смартфоні або планшеті в додатку "Воля ТБ". Для цього потрібно передплатити один з тарифів: "Воля Футбол+", Mobile Football або Mobile Sport Hub.

Перші два тарифи коштують 29 гривень на місяць й надають доступ до перегляду матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Підключення Mobile Sport Hub коштує 59 гривень на місяць.

Цей тариф передбачає 8 спортивних каналів з трансляціями міжнародних змагань: Ліга чемпіонів та Ліга Європи, Англійська Прем'єр Ліга, видовищні ігри NBA і NHL, запеклі бої UFC і MMA, надшвидкісні гонки Formula 1, турніри Grand Slam.

Результат та огляд поєдинку "Челсі" – "Валенсія" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Челсі
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