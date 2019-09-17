"Валенсія" на виїзді сенсаційно перемогла "Челсі" з нереалізованим пенальті: відео

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Челсі – Валенсія: огляд відео голів та рахунок матчу 17.09.2019 - ЛЧ
Челсі – Валенсія: результат матчу та відео голів

"Челсі" 17-го вересня приймав іспанську "Валенсію" в рамках групового раунду Ліги чемпіонів. Долю матчу вирішив єдиний гол іспанців.

Челсі – Валенсія 0:1
Гол: Родріго, 75

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Весь перший тайм "аристократи" переважали у володінні м'яча і мали щонайменше дві нагоди забити.

Найбільш небезпечний момент стався на другій доданій хвилині першого тайму. Вілліан підхопив м'яч після поперечної передачі в штрафний майданчик і майстерно пробив у правий кут воріт, але Яспер Сіллессен виконав бездоганий сейв.

У другій половині матчу іспанці змогли переламати хід зустрічі і здобути важливу перемогу і надважливі очки на виїзді.

На 75-й хвилині Родріго чудово обробив м'яч у карному майданчику після розіграного штрафного, вийшов на вільний простір та переграв голкіпера влучним ударом під поперечину воріт – 0:1.

Під кінець матчу "Челсі" мав ідеальну нагоду, щоб зрівняти рахунок у матчі. Даніель Васс зіграв рукою у власному штрафному майданчику і арбітр після перегляду VAR призначив 11-метровий удар у ворота іспанців. Росс Барклі схибив з одинадцятиметрової позначки, влучшивши в поперечину воріт.

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Таким чином, "Валенсія" з трьома очками посідає друге місце в групі H і поступається лише "Аяксу" у різниці пропущених та забитих голів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Челсі
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