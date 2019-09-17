Які шанси у "Челсі" в грі проти "Валенсії": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Лондонський "Челсі" повертається у Лігу чемпіонів. У першому матчі групового етапу на "аристократів" очікує випробування "Валенсією". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Челсі – Валенсія. Прогноз

"Челсі" перебуває у доволі складному становищі – на команду накладений "трансферний бан", тож "сині" не зуміли підсилитися перед стартом у Лізі чемпіонів. Так їх ще й покинув лідер команди Еден Азар. Поки у чемпіонаті справи у команди йдуть доволі непогано. Але чи вистарчить сил молодим гравцям і на Лігу чемпіонів. Датися взнаки може і відсутність у них необхідного досвіду.

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Не менше проблем і у "Валенсії". Напередодні команда звільнила головного тренера Марселіно Гарсію Тораля. На його місце призначили Альберта Селадеса. Він чотири рази вигравав чемпіонат Іспанії як гравець – двічі з "Барселоною", а ще двічі – з "Реалом". З останніми навіть ставав переможцем Ліги чемпіонів у 2002 році. Він тренував молодіжну збірну Іспанії. Та на вихідних "Валенсія" зазнала розгромної поразки від "Барселони".

Матч "Челсі" – Валенсія" відбудеться у вівторок, 17 вересня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

Прогноз Favorit

Вони не сумніваються у тому, що "Челсі" зуміє перемогти вдома – коефіцієнт 1,81 на перемогу "синіх". Перемога гостей оцінена в 4,45. Нічия – 3,70.

Щодо авторів голів, то найбільше шансів забити у Теммі Абрагама. 21-річний нападник в останньому матчі проти "Вулверхемптона" оформив хет-трик і забив у власні ворота. Його гол у ворота "Валенсії" має коефіцієнт 2,00. Щодо гравців "Валенсії", то найбільше шансів відзначитися у Кевіна Гамейро – коефіцієнт 3,50.

Прогноз 1xbet

У них шанси "Челсі" перемогти вдома оцінені в 1,88. Перемога "Валенсії" – 4,48. Нічия у цьому матчі – 3,74.

Варто відзначити, що букмекери очікують голи в ворота обох команди. Ставка на це – 1,8, що цього не буде – 2,105. Однак гольового матчу не очікують. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,5" – 1,92, водночас "тотал матчу менше 2,5" отримав 1,98.

Прогноз PariMatch

Їх експерти оцінили перемогу "Челсі" коефіцієнтом 1,85. Перемога "кажанів" на виїзді – 4,40. На те, що команди так і не визначать сильнішого – 3,75.

Та й шансів забити у цьому матчі більше у "Челсі". Ставка на "тотал матчу більше 2,0 Челсі" – 2,85, у той час як "тотал матчу більше 2,0 Валенсія" – аж 7,50.