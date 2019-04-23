"Челсі" вдома не зумів обіграти "Бернлі"

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"Челсі" вдома не зумів обіграти "Бернлі"

Лондонський "Челсі" міг піднятися на третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Однак для цього команді слід було перемагати "Бернлі", з чим "сині" не впоралися.

Челсі – Бернлі 2:2
Голи: Канте, 12, Ігуаїн, 14, – Хендрік, 8, Барнс, 24

Все найцікавіше та найважливіше у матчі відбулося за перші 24 хвилини матчу – тоді було забито всі чотири голи. Спочатку "Бернлі" вийшов вперед зусиллям Джефа Хендріка. Та "Челсі" вдалося швидко не лише зрівняти рахунок, але й забити другий гол. Відзначилися Н'Голо Канте та Гонсало Ігуаїн.

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Однак втримати позитивний результат підопічні Мауріціо Саррі не зуміли – Ешлі Барнс забив на 24-ій хвилині. Самого тренера згодом виженьту з поля.

Весь час, що залишився до кінця матчу, "Челсі" провів в атаках. Але ще раз забити господарям так і не вдалося. У підсумку нічия 2:2. 

"Челсі" втрачає можливість піднятися на третє місце та обійти "Тоттенхем". В обох клубів по 67 очок. Але у "шпор" на матч менше. Так ще й на п'яти "аристократам" наступає "Арсенал" – "каноніри" мають 66 очок і теж гру у запасі.

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Теги: Спорт Футбол Челсі
Джерело: 24 Канал
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