Челсі – Вест Хем: де дивитися матч чемпіонату Англії

У суботу, 30 листопада, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка на виїзді зіграє з "Челсі" в рамках 14 туру чемпіонату Англії. В Україні цей матч можна переглнути як онлайн, так і по телебаченню.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює лише канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Переглянути матч "Челсі" – "Вест Хем" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 30 хвилин до початку матчу.

Матч "Челсі" – "Вест Хем" відбудеться у суботу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів XtraTV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.