Челсі – Вест Хем: де дивитися матч чемпіонату Англії

12 Читать новость на русском
Челсі – Вест Хем де дивитися

У суботу, 30 листопада, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка на виїзді зіграє з "Челсі" в рамках 14 туру чемпіонату Англії. В Україні цей матч можна переглнути як онлайн, так і по телебаченню.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює лише канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Цікаво: Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику "Вест Хема": миле відео

Переглянути матч "Челсі" – "Вест Хем"  можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 30 хвилин до початку матчу.

Матч "Челсі" – "Вест Хем" відбудеться у суботу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів XtraTV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться
сьогодні
2096
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Вест Хем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
29 листопада 21:58 Світоліна в сексуальному бікіні проводить відпустку в Дубаї: фото
Юрій Семенюк 8410
29 листопада 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1546
29 листопада 15:37 Мурашки по шкірі: боєць UFC Уолт Харріс написав зворушливий лист вбитій доньці
1080
29 листопада 14:22 Епізод за участю Ферстаппена визнаний найкращим у Формулі-1 в 2019 році – відео
Юрій Семенюк 303
29 листопада 09:11 Як "Динамо" подарувало фанатам "Мальме" неймовірну казку в прощальному матчі Розенберга
Ігор Саджениця 758
Новини
Більше новин
Залиште відгук