Ярмоленко допоміг "Вест Хему" сенсаційно перемогти "Челсі" на виїзді: відео

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Челсі – Вест Хем: результат та відео голів

"Вест Хем" несподівано обіграв "Челсі" в матчі 14 туру чемпіонату Англії, відклавши звільнення Мануеля Пеллегріні з посади головного тренера.

Челсі – Вест Хем 0:1

Гол: Крессвелл, 48

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Господарі майже весь матч володіли ініціативою, проте забити команді Френка Лемпарда не вдалося. А ось "Вест Хем" реалізував свій один з небагатьох шансів: Крессвеллу вдався красивий удар з кута воротарського. "Молотобойці" забили пізніше і другий м'яч, але рефері скасував його через офсайд.

Відео голу Крессвелла

"Вест Хем" виграв вперше з кінця вересня, Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі і відзначився жовтою карткою.

Також клманда тренера Френка Лемпарда продовжила серію без перемог до трьох матчів. Раніше "Челсі" не вдалося обіграти "Валенсію" (2:2) в Лізі чемпіонів, а також "Манчестер Сіті" (0:1) в АПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Вест Хем
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