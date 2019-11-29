Челсі – Вест Хем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

У суботу, 30 листопада, відбудеться одне з лондонських дербі – "Челсі" прийматиме "Вест Хем", Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Челсі – Вест Хем: анонс

ЦЕ не буде матч рівних суперників. "Челсі", попри не надто позитивні очікування перед початком сезону (заборона на трансфери, втрата Азара, новий тренер без досвіду в топ-клубі) зуміло не лише перебудувати свою гру, але й боротися за чемпіонство. Команда йде в топ-4 чемпіонату Англії та зберігає шанси на вихід в 1Є8 фіналу Ліги чемпіонів. Хоча в останньому матчі і зіграло внічию вдома з "Валенсією".

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Натомість "Вест Хем"відверто провалює цей сезон. Настільки, що над головним тренером "молотобійців" Мануель Пеллегріні нависло ймовірне звільнення у випадку подальших невдач.

І навряд чи йому вдасться уникнути поразки у матчі проти "Челсі", Букмекери вважають саме "аристократів" явним фаворитом цього протистояння. Коефіцієнт на їх перемогу коливається у межах 1,27-1,31, у той час як на перемогу "Вест Хема" коефіцієнти від 9,00 до 10,00.

Матч "Челсі" – "Вест Хем" відбудеться в суботу, 30 листопада. Початок о 17:00

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Челсі" отримав показник 1,29. Натомість перемога "Вест Хема" оцінена в 9,50. Нічия у матчі – 6,40.

При цьому експерти очікують чималої кількості голів. Так, ставка на "тотал матчу більше 3,25" – лише 1,81. На противагу цьому "тотал матчу менше 3,25" – 2,07.

На те, що українець Андрій Ярмоленко заб'є гол у цьому матчі, коефіцієнт 5,50 (1,13 на те, що йому не вдасться відзначитися).

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Дещо більше шансів забити має його партнер по "Вест Хему" Себастьян Алле – 4,00. Натомість одразу чотири гравці "Челсі" мають нижчі коефіцієнти на те, що вони заб'ють – Міші Батшуаї (1,95), Крістіан Пулішич (2,40), Вілліан (3,00) та Жоржиньо (4,00).

Прогноз Favorit

Перемога "Челсі" у цих букмекерів оцінена в 1,29. Перемога "Вест Хема" – 10,00. Нічия – 6,10.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,5" лише 2,0, а "тотал матчу менше 3,5" – 1,85. При цьому ставка на те, що обидві команди заб'ють – 1,65. Що цього не станеться – 2,15.