"Челсі" віддав свій готель на стадіоні для медиків, які борються з коронавірусом в Лондоні

Всі у світі намагаються допомогти подолати епідемію коронавірусу. Не залишилися осторонь і футбольні клуби.

Нещодавно шуму наробила інформація про те, що Роналду віддав свої готелі під лікарні для інфікованих на коронавірус. Однак ця інформація виявилася фейком.

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Натомість не фейком виявилося те, що готель на стадіоні "Стемфорд Брідж" для потреб медиків віддав лондонський "Челсі". Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті клубу.

В повідомленні вказано, що готелем "Міленіум" зможуть користуватися медики з Північно-західного Лондона, які мають зміни допізна через боротьбу з коронавірусом. Тож щоб вони не витрачали зайвий час на дорогу додому через все місто, в "Челсі" вирішили надати їм номери в готелі.

В Національному сервісі здоров'я (National Health Service, NHS) прийняли пропозицію "Челсі". Поки вона буде діяти наступні два місяці, але може бути продовжена при потребі.

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Для персоналу NHS будуть доступні всі номери в готелі. Витрати на їх проживання взяв на себе власник "Челсі" Роман Абрамовіч.

Та варто відзначити, що в готелі можуть перебувати лише медики. Персонал, в якого виявлять симптоми коронавірусу, проживати там не буде.



Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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